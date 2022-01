Contagi 19 gennaio, dati in calo

I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.564 su 73.504 test di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi).

I dati sono in caso di 2mila unità circa rispetto a ieri.

I vaccini si avvicinano al totale di 7,8 milioni di dosi somministrate. Ben 40mila sono state le vaccinazioni nelle ultime 24 ore e come riportato ieri si vede uno sprint di prime dosi anche per gli over 50.

Il report ufficiale è stato diramato dal presidente della Regione Eugenio Giani questa mattina.

Contagi 19 gennaio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO