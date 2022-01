Danneggiate auto a Pisa, due denunce in due episodi

Danneggiamenti alle auto di Pisa. Due interventi nel cuore della notte a cura della polizia. Alle 1.40 su richiesta di un 37enne una volante è giunta sull'Aurelia, in zona Porta a Mare, perché un uomo di origine brasiliana aveva danneggiato l'auto dell'uomo per una lite per futili motivi. Dopo aver preso a calci il mezzo, il sudamericano è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Alle 3.20 sempre di notte in via Fratti un'altra segnalazione: due donne stavano rompendo le auto in zona. All'arrivo della polizia hanno tentato di nascondersi dietro ad alcuni mezzi in sosta ma sono state fermate: sono una 14enne e una 21enne, l'ultima con precedenti. Questa ha provato anche a opporre resistenza durante le operazioni di identificazioni. Lei è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, la minore invece è stata affidata ai genitori.