Fratres Toscana, anche Lino Guanciale invita a donare

«Con questa campagna vogliamo comunicare anche l’importanza della donazione di plasma, ha detto Claudio Zecchi Presidente Fratres Toscana, proprio perché ancora in pochi sanno che è possibile donarlo. Abbiamo quindi ritenuto di attuare una puntuale informazione, necessaria soprattutto adesso che siamo in emergenza, rivolta prevalentemente alle scuole, dove poter sensibilizzare sul tema della donazione, sulla necessità di sviluppare una coscienza comune sulla cultura del dono e sottolineare quanto siano fondamentali i farmaci salvavita”. Ringraziamo la dott.ssa Antonella Bertelli - continua Zecchi - esperta in trasfusioni e donazioni, l’azienda Takeda, eccellenza nazionale in questo settore e l’attore Lino Guanciale per il prezioso contributo e per averci supportato in questo progetto teso a far conoscere e comprendere la necessità delle donazioni di sangue e di plasma, fonti preziose la cui disponibilità dipende esclusivamente dalle donazioni spontanee dei cittadini».