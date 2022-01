elefonicamente, richiedo un articolo su gonews a nome della comunità di Faltognano, frazione del comune di Vinci.

Oltre a essere famosa per il suo Leccio, un albero di 15 metri di altezza che domina le colline di Vinci, il piccolo borgo di Faltognano sul Montalbano sta diventando famoso (in negativo) per la questione dei furti in abitazione.

Da inizio dicembre a oggi sono stati segnalati numerosi colpi, alcuni di questi denunciati alla stazione dei carabinieri di Vinci. Alcune famiglie si sono attrezzate per scrivere una lettera aperta alla stampa e dare sfogo all'impotenza per le vicende vissute finora. Ecco il loro messaggio

"Faltognano era fino al mese scorso un piccolo angolo di paradiso con circa 50 famiglie, dove ci conoscevamo tutti e dove ci consideravamo una piccola grande famiglia. Ma purtroppo la nostra tranquillità è stata messa e sta continuando ad essere messa a dura prova da una serie di furti.

Il primo, in abitazione, risale al 9 dicembre. La situazione da quel momento è diventata ingestibile e insostenibile per noi abitanti. I furti, riusciti e tentati, sono stati in totale oltre 10, fino all’ultimo risalente a sabato scorso. Quest'ultimo è stato il peggiore guardando non solo a ciò che è stato rubato, ma contando anche il numero di danni. Il numero di infrazioni commesse che ci fa pensare che non si tratti di qualcuno che tenta di rubare, ma qualcuno molto organizzato, per il quale rubare è quasi un lavoro. Accuratezza nel disattivare l’allarme, nel disattivare addirittura le luci esterne per la paura che qualche passante potesse vedere, nonché un’indiscussa velocità nel mettere a punto “il piano”.

Nonostante i solleciti al nostro sindaco Giuseppe Torchia, dove ripetiamo quasi quotidianamente che siamo veramente molto provati da questa situazione, non abbiamo ancora avuto aiuti concreti, se non una vicinanza dalle forze dell’ordine. Speriamo attraverso questo articolo di arrivare proprio a coloro che dovrebbero aiutarci in questa situazione affinché (speriamo presto), non si verifichino più questi episodi di furto".