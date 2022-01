Lavori sulla rete idrica di Montopoli, ancora disagi: pronte le autobotti

Acque comunica che a causa di problematiche tecniche sopraggiunte durante l’intervento, oggi i lavori sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno sono ancora in corso e proseguiranno nelle prossime ore. Per questo motivo nelle vie Pinete, Uliveta e Montebicchieri (quest’ultima nel comune di San Miniato) il ritorno dell’erogazione idrica è posticipato alle ore 20.30, mentre nel resto del capoluogo di Montopoli potranno verificarsi fenomeni di bassa pressione e intorbidamento dell’acqua fino a questa notte.

Per limitare i disagi agli utenti, fino al ritorno ai normali livelli di servizio rimarranno sempre disponibili i tre punti di rifornimento idrico sostituitivi allestiti in precedenza e così dislocati: un’autobotte all’interno del parcheggio in via Barberia, una cisterna davanti alla scuola dell’infanzia in via Uliveta e una cisterna davanti alla scuola in via Sebastiano.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa