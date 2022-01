Azienda di Cerreto regala bonus di 1.000 euro a ogni dipendente per Natale

Il 2020 non è stato un anno dai risultati complicati per tutti. Alcune aziende, anche nell'Empolese, hanno saputo trarre vantaggio dalle difficoltà per rilanciare e innovare con forza, giungendo a numeri importanti e in rialzo.

Lo testimonia la Lube Srl di Bassa di Cerreto Guidi, specializzata in accessori di maglieria che si è imposta anche nel mercato delle firme della moda. Con l'arrivo di nuove certificazioni per le produzioni tessili sostenibili e l'aumento delle capacità di stock del magazzino, i numeri sono volati in alto e non poteva mancare anche un approccio positivo verso i lavoratori.

Per la chiusura del 2021, in occasione delle feste di Natale, è stato dato un bonus di 1.000 euro a dipendente, 500 sotto forma di carta regalo da spendere in un centro commerciale e 500 come premio in busta paga. "Il successo della Lube è anche merito del vostro impegno e della vostra dedizione", così era riportato sul biglietto d'auguri. Un esempio di buon lavoro e buon vivere che i dipendenti hanno apprezzato, il loro ringraziamento alla direzione arriva tramite questo articolo: "Oltre ad avere accolto il gesto con grande entusiasmo, riteniamo che sia un importante esempio da mettere in luce, soprattutto considerati i tempi che corrono".