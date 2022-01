Montelupo riqualifica il Castello, 300mila euro per la parte alta

Il Comune di Montelupo Fiorentino vuole rendere accessibile il belvedere del Castello, dove si trova la Prioria di San Lorenzo. Attualmente precluso al pubblico, sarà rimesso in sicurezza grazie a dei lavori. La giunta montelupina ha approvato un progetto definitivo di intervento per oltre 300mila euro per l'area 'natale' della città: il borgo di Montelupo si è sviluppato lì intorno al 1100. Entro febbraio sarà realizzato lil progetto esecutivo per poi partire con i lavori nell'autunno 2022.

Vediamo nel dettaglio i lavori. Saranno sistemati i percorsi pedonali che interessano la parte alta del paese e la strada di accesso interna. Sarà consolidato e restaurato il lato nord-ovest delle mura del Castello, oltre alla strada centrale interna. Saranno realizzati parapetti a protezione dei punti critici dell'affaccio sul belvedere. Sarà realizzato un sistema di illuminazione pubblica per rendere fruibile anche la sera il belvedere. Le aree interessate saranno dunque l'interno delle mura del castello di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, via del Castello e via dello Sdrucciolo. Non finisce qui. Sarà sistemato il tratto finale della strada provinciale di Malmantile, possibile grazie alla variante di via di Bozzeto/di Casalta al Termine, che consentirà di migliorare ulteriormente la fruizione del complesso del Castello e del cimitero.

"Il "Castello" è un luogo caro a tutti i cittadini di Montelupo, e da tempo abbiamo in cantiere l'idea di intervenirvi. Ciò è oggi possibile anche grazie al protocollo d'intesa sottoscritto con la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, proprietaria di parte dell'area interessata. A seguito del protocollo d'intesa, abbiamo poi firmato il contratto di acquisizione del diritto di superficie con la Parrocchia di Montelupo per 49 anni, diritto reale che ci consente di eseguire gli interventi di riqualificazione per l'uso pubblico. Con questo progetto interveniamo per riqualificare una delle aree più antiche della nostra città, creando un elemento di interesse storico e culturale che sono convinto potrà attirare nuovi visitatori. Si tratta di un altro tassello del più complessivo piano che mira a creare un parco culturale diffuso, valorizzando le emergenze storiche ed artistiche e mettendole in rete. In questo quadro sarebbe auspicabile che la Parrocchia potesse trovare un sostegno da parte di privati per restaurare la Prioria con i due affreschi di pregio duecenteschi attribuiti a Corso di Buono" ha detto il sindaco Paolo Masetti.