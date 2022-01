Muore in strada per un malore operatore ecologico a Montelupo

Un malore è stato fatale per un operatore ecologico questa mattina a Montelupo Fiorentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo era intento a effettuare la raccolta differenziata porta a porta questa mattina intorno alle 7.30 quano una volta sceso dal suo mezzo è stato colto da un malore improvviso. Sono stati allertati i primi soccorsi ma il colpo è stato fulmineo e non è stato possibile il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso. Le generalità non sono ancora note.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO