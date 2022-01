Pnrr e borghi storici, dal webinar di Anci Toscana le indicazioni sul bando

Grandissima partecipazione e interesse oggi per il webinar organizzato da Anci Toscana, per fare il primo importante punto sul bando del PNRR riservato ai borghi storici. Oltre 300 gli amministratori collegati, per una iniziativa aperta non solo alla Toscana ma anche alle Marche. I Comuni interessati devono presentare le domande entro il prossimo 15 marzo: tempi stretti che rendono particolarmente urgente capire come partecipare, vista anche la complessità delle procedure. Ed anche se ancora non tutto è stato chiarito dal Ministero della Cultura, ogni informazione in questo momento è preziosa, a partire dalla definizione di 'borgo storico’.

Dopo l'introduzione del direttore Simone Gheri, il delegato AnciToscana per i Borghi e sindaco di Sorano Pierandrea Vanni ha sottolineato come finalmente il bando registri una inversione di tendenza delle politiche nazionali, per far uscire dell'isolamento i piccoli Comuni storici; sebbene con risorse per ora non eccezionali. Poi il responsabile nazionale del Dipartimento Cultura e Turismo Anci è entrato più nel dettaglio del bando, illustrando una serie di utili slide (scaricabili qui) e aggiungendo che sarà utile puntare su progetti che prevedano tra l'altro attenzione al partenariato pubblico privato, alla sostenibilità, alle idee innovative, al coinvolgimento delle comunità. A seguire Tommaso Savi di Cassa Depositi e Presti ha illustrato come utilizzare l'applicativo realizzato da CPD a supporto dei Comuni per la compilazione e la raccolta delle domande, con la raccomandazione di accreditarsi al prima possibile. Dopo gli interventi di Marina Lauri e di Elena Conti, con altre preziose indicazioni per i Comuni, Paola Ballini di AnciToscana ha risposto ad alcuni dei tantissimi quesiti arrivati in chat dai partecipanti, che saranno poi ripresi in un prossimo webinar nazionale, quando sarà anche più chiaro il quadro generale.

Tutto il materiale e la registrazione del webinar saranno pubblicati sulla pagina dedicata AnciToscana.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa