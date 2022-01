Si barrica in casa e spara, colpito vigile del fuoco da un 44enne

Un 44enne si è barricato in casa e ha risposto con colpi di arma da fuoco alla polizia municipale che questa mattina si era recata assieme ai sanitari del 118 per l'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Il fatto è avvenuto a Torre del Lago, frazione di Viareggio.

Erano presenti anche i vigili del fuoco per tentare di aprire la porta e un vigile del fuoco è stato raggiunto di rimbalzo da un proiettile. Sono stati sparati 2 colpi da un'arma da fuoco illegalmente detenuta. Uno di questi ha oltrepassato la porta ma, perdendo forza, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo. Quest'ultimo è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti. Avrebbe riportato una contusione alle costole.

Il 44enne, alle 15.30 del pomeriggio, era ancora barricato in casa con il padre.