La rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello: il film di Taviani in concorso a Berlino

'Leonora addio' di Paolo Taviani sarà in concorso per l'Italia alla 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino che si terrà in presenza dal 10 al 16 febbraio. Il film narra la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell'urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte.

A chiudere il film, l'ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: "Il chiodo" dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre oltreoceano, non sarà in grado di ricucire una ferita che lo spingerà a un gesto insensato.

Originario di San Miniato, Paolo Taviani insieme al fratello Vittorio ha scritto una delle più belle pagine di storia del cinema italiano, senza tradire mai le proprie origini e il grande amore per la sua città natale. "Da quando Vittorio è morto, nel 2018, Paolo ama definirsi 'un mezzo regista' perché metà di lui non c'è sul set. Paolo per noi è un emblema, un punto di riferimento per la nostra comunità" lo aveva omaggiato il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, con un post su Facebook datato 8 novembre giorno del compleanno di Paolo.

Coppia fin dalla nascita, coppia dietro la cinepresa, i fratelli Taviani, nati all'ombra della Rocca, con le proprie pellicole hanno viaggiato per il mondo, conquistando premi importanti come la Palma d'Oro al Festival di Cannes ma anche David di Donatello e nastri d'argento.