Trovati 81mila euro in una busta, sequestro a Prato con ipotesi riciclaggio

La guardia di finanza di Prato ha sequestrato oltre 81mila euro in contanti dentro il bagagliaio di un mezzo condotto da un giovane cinese nei pressi di un negozio di Prato.

I soldi erano all'interno di una busta. Il ragazzo si è giustificato dicendo che i soldi erano provento lecito dei negozi intestati ai loro familiari e che sarebbero serviti per il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Il reddito controllato in banca dati legato alle attività non collimavano con l'importo, visto che i risultati di gestione erano in negativo o debolmente positivo. Le immagini di videosorveglianza hanno portato a mostrare una donna che stava portando la busta in mano al giovane pochi attimi prima del controllo. E' partita dunque la denuncia ipotizzando il riciclaggio di soldi illeciti.