Abc Solettificio Manetti, salta anche la gara contro Lucca

Nuovo rinvio per l’Abc Solettificio Manetti. Dopo quelle con Legnaia, Valdisieve e Montevarchi, è stata rinviata anche la gara in programma sabato 22 gennaio al PalaBetti contro il Basketball Club Lucca, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno. Già ufficiale la data del recupero che sarà mercoledì 2 marzo alle ore 21.

L’Abc, dunque, salvo ulteriori rinvii, riprenderà il campionato, interrotto lo scorso 19 dicembre, a partire dal recupero della 14esima giornata di andata contro l’Olimpia Legnaia in programma mercoledì prossimo 26 gennaio alle ore 21.15 al PalaBetti. A seguire, domenica 30, trasferta a San Giovanni Valdarno sul parquet della Synergy per la terza giornata di ritorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa