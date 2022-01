Adolescenza, istruzioni per l'uso in un corso ad Altopascio

Adolescenza: istruzioni per l’uso. Ad Altopascio tornano gli appuntamenti gratuiti rivolti ai genitori alle prese con i figli preadolescenti e adolescenti.

"Sopravvivere all’adolescenza dei figli": questo il titolo degli incontri organizzati dalla Cooperativa Zefiro nell’ambito del progetto "Seconda stella a destra", promosso e ideato dall’amministrazione comunale di Altopascio e realizzato grazie al finanziamento di 230mila euro ottenuto dal Ministero delle politiche della famiglia. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, inizieranno mercoledì 26 gennaio nella sala mediateca di Altopascio, in piazza Ospitalieri.

Dalle 17.30 alle 19.30 i genitori potranno confrontarsi ed essere guidati nella gestione, non sempre facile, di uno dei periodi più complessi della vita di ciascuno. Un gruppo di ascolto e crescita, dunque, che può fornire strumenti utili per affrontare, insieme, anche un momento storico, quello della pandemia, che ha colpito con particolare violenza, dal punto di vista psicologico, proprio le ragazze e i ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale.

Per info e iscrizioni agenziaformativazefiro@gmail.com – 0583.1386251 – 344.2270525.

Il progetto "Seconda stella a destra" è in piena attività con l’azione educativa di strada che vuole raggiungere i ragazzi altopascesi che vivono maggiormente le piazze, le strade, i parchi attraverso l'approccio di coetanei appositamente formati. Da qualche giorno è inoltre nuovamente aperto il centro di aggregazione giovanile di via Fratelli Rosselli, che farà da base operativa al progetto stesso con corsi, appuntamenti e come punto di ritrovo per i bambini, gli adolescenti e i giovani del paese. La fascia di età coinvolta è infatti quella dei bambini e degli adolescenti da 6 fino a 20 anni: in questo modo sarà possibile intercettare i ragazzi che hanno più difficoltà e che vivono situazioni di disagio sociale, per dare loro nuove opportunità, per sviluppare una formazione e una crescita alla pari, per combattere la dispersione scolastica e l’isolamento, accentuato maggiormente dal Covid-19.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa