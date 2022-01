Aggressione nel carcere di Prato, detenuto colpisce agente con uno sgabello

Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale Osapp, ha riferito dell’ennesima violenza all’interno di un carcere: questa mattina, infatti, detenuto ha aggredito, colpendolo con uno sgabello, un agente nel carcere di Prato, il quale ha riportato 10 giorni di prognosi. "Continuano gli eventi critici e in particolare le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria nell'Istituto di Prato - sottolinea Proietti Consalvi -, senza che l'amministrazione penitenziaria adotti i dovuti e giusti provvedimenti per evitare tale situazione, che tra l'altro continua ad ingenerare malcontento tra tutto il personale di polizia penitenziaria, abbandonato a sé stesso. Speriamo che, prima possibile, il ministro della Giustizia e l'amministrazione penitenziaria possano decidere e mettere in campo le soluzioni migliori affinché sia ripristinato l'ordine e la sicurezza nel carcere di Prato".