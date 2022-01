Ambulatorio per vaccinazioni Covid per 5-11enni con allergie gravi apre al Santo Stefano

Apre nell’Ala nord dell’ospedale Santo Stefano l’ambulatorio protetto per le vaccinazione Covid dei bambini di età 5-11 anni con allergie gravi.

L’ambulatorio sarà attivo da lunedì 24 gennaio ed è prevista una seduta settimanale ogni lunedì dalle 14 alle 19. Saranno effettuate 10 vaccinazioni a settimana a bambini con problematiche allergiche gravi (asma, anafilassi idiopatiche o da farmaci o da vaccini ed altre condizioni di allergia grave).

L’ambulatorio protetto è co-gestito dalle strutture di Allergologia e immunologia clinica diretta dal dottor Alessandro Farsi e di Pediatria e neonatologia diretta dal dottor Pier Luigi Vasarri.

I bambini possono accedere all’ambulatorio protetto a seguito di valutazione dello specialista allergologo a cui possono essere inviate le richieste di consulenza dal pediatra di famiglia o dal medico vaccinatore dell’Hub.

Tutti i bambini che devono sottoporsi alla vaccinazione saranno attesi dai Clown di “Soccorso Clown s.c.s”, l’impresa sociale che da oltre 25 anni opera negli ospedali e nelle RSA con l’arte dello spettacolo e del circo affiancando medici ed infermieri nei momenti più delicati che bambini ed anziani devono affrontare durante un ricovero o quando devono sottoporsi ad un intervento chirurgico o ad un esame diagnostico. Soccorso Clown da anni collabora con l’ospedale di Prato ed è presente nella ludoteca della Pediatria grazie al sostegno della Misericordia di Prato sezione femminile.

I “nasi rossi” con le loro magie, giochi e sorrisi renderanno più serena l’attesa ed il momento della vaccinazione allontanando timori e paure. Dopo la vaccinazione ad ogni bambino sarà consegnato un attestato di coraggio.

In questo mese l’appuntamento con InformAMI, le video pillole dedicate a mamme e papà realizzate dalla Fondazione Ami Prato e professionisti dell’Azienda sanitaria per offrire una corretta informazione alle famiglie, è stato dedicato alla vaccinazione Covid per i bambini.

Il pediatra Pier Luigi Vasarri e l’allergologo Alessandro Farsi rispondono alle domande più frequenti su questo argomento: Qual è il vaccino antiCovid disponibile per i bambini tra i 5 e gli 11 anni? Perché i bambini devono vaccinarsi ? Se il bambino compie 12 anni, oppure prende il Covid tra la prima e la seconda dose come ci dobbiamo comportare? Il vaccino è sicuro per i bambini? Quali sono gli effetti collaterali nei bambini che hanno patologie o allergie?

Le video pillole sono disponibili sul sito web della Fondazione Ami Prato e sul canale Youtube dell’Azienda Sanitaria.

