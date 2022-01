Autolinee Toscane, il servizio e le riduzioni per il 21 gennaio

Anche per la giornata di domani, venerdì 21 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 547 conducenti. Grazie al lavoro straordinario degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, sono soltanto cinque le province che continuano ad avere alcune criticità nei servizi. Si tratta, in particolare delle province di Firenze, Prato, Siena, Massa e Lucca.

Nel Dipartimento Sud la situazione si conferma stabile e domani è prevista l’assenza complessiva di 109 autisti, di cui 44 a Siena, 30 a Grosseto, 28 ad Arezzo e 8 a Piombino.

Nel Dipartimento Nord, 148 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 22, 41 a Lucca, 47 a Pisa e 38 a Livorno.

Per il Dipartimento Centro sono 290 gli autisti assenti: 222 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 17 a Pistoia e 51 tra Prato ed Empoli.

Di seguito l’elenco delle criticità previste, divise per provincia e servizio. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

FIRENZE URBANO

Sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Il programma è quello comunicato alle istituzioni nel “Recovery plan” dopo l’emergere dell’emergenza Covid (quarta ondata). Si stima di mantenere l’80% del servizio programmato, con un orario consultabile anche dal sito (Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”), garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo. Gli autisti che si potrà recuperare saranno usati per rafforzare gli orari dei pendolari, scolastici e eventuali “riserve” per problemi specifici, segnalati in tempo reale dalla sala radio.

A Firenze malattia e quarantene legate a Covid stanno aumentando anche tra i conducenti della tramvia. Le assenze sono 20. Domani il servizio sarà coperto con possibili disagi o problemi di regolarità.

FIRENZE EXTRAURBANO

Stando alle attuali previsioni di assenze, il servizio sarà regolare.

PISTOIA – SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO

Stando alle attuali previsioni di assenze, il servizio sarà regolare.

EMPOLI- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Stando alle attuali previsioni di assenze, il servizio sarà regolare.

PRATO- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio è stato rimodulato con la soppressione e modifiche di alcune corse delle linee che seguono. Altre linee potrebbero subire ulteriori disagi.

LAM MT azzurra PO-FI (Extraurbano): Da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Prato alle ore 6:25, 8:45; 11:00; 13:30; 15:30; 18:30. Sempre da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Firenze alle 7:15; 9:45; 12:00; 14:30; 16:15; 19:30. Il sabato invece saranno soppresse le corse in partenza da Prato alle 7:15; 10.00; 12:45 e quelle in partenza da Firenze alle 8:30; 10:45; 13:30.

Da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Prato alle ore 6:25, 8:45; 11:00; 13:30; 15:30; 18:30. Sempre da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Firenze alle 7:15; 9:45; 12:00; 14:30; 16:15; 19:30. Il sabato invece saranno soppresse le corse in partenza da Prato alle 7:15; 10.00; 12:45 e quelle in partenza da Firenze alle 8:30; 10:45; 13:30. LAM blu (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse queste corse: Da Repubblica a Maliseti soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 5:37, 6:57, 8:17, 9:37, 10:57, 12:17, 13:37, 14:57, 16:17, 17:37, 18:57. Da Maliseti a Repubblica soppresse le corse in partenza da Maliseti alle 6:16, 7:36, 8:56, 10:16, 11:36, 12:56, 14:16, 15:36, 16:56, 18:16, 19:36. Da Repubblica a Ospedale soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 6:17, 7:37, 8:57, 10:17, 11:37, 12:57, 14:17, 15:37, 16:57, 18:17, 19:37. Da Ospedale a Repubblica soppresse le corse in partenza da Ospedale alle 6:56, 8:16, 9:36, 10:56, 12:16, 13:36, 14:56, 16:16, 17:36, 18:56, 20:16. Da Stazione a Repubblica soppressa la corsa in partenza da Stazione alle 6:03.

Dal lunedì al sabato saranno soppresse queste corse:

LAM rossa (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse le corse: Da Via Ferraris verso San Giusto, soppressa la corsa con partenza da Via Ferraris, alle 13:55. Da San Giusto a Calceti soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 14:12 e 17:12. Da Calceti a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Calceti, alle 14:58 e 17:58. Da San Giusto a Santa Lucia soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 15:42 e 18:42. Da Santa Lucia a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Santa Lucia, alle 16:30 e 19:30.

Dal lunedì al sabato saranno soppresse le corse:

Inoltre, solo il sabato, è prevista la soppressione anche delle corse da Stazione a Santa Lucia delle 13:05 e da Santa Lucia a Via Ferraris delle 13:30.

Linea 10 (urbana): Da lunedì al sabato saranno sempre garantite le partenze da Iolo per l’Ospedale e Maliseti con partenza da Iolo alle 6:20; 6:50; 7:18; 7:20 (Sab); 8:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 13:50 (sab); 14:50; 15:50; 16:50; 17:50; 18:50; 19:50. Da Maliseti garantite le corse in partenza alle 6:15; 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:15 (sab); 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15. Invariati invece gli orari delle corse del servizio festivo.

Si precisa che, in seguito ad una richiesta pervenuta da alcuni studenti, per la linea 10 sono state ripristinate la corsa da Maliseti delle 6:15 e da Iolo delle 6:50.

Tutte le informazioni sulle linee soppresse e garantite saranno presenti anche con avvisi specifici alle relative fermate.

SIENA- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

L’organizzazione straordinaria di questa fase sta consentendo una diminuzione dei servizi scoperti rispetto alla settimana scorsa. Anche per domani, venerdì 21 gennaio, l’elenco dei servizi interessati da alcune ripercussioni è stabile.

Per i servizi urbani di Siena, sono interessate le seguenti linee:

s10 (dalle 21.15 alle 21.50, nella tratta Belverde-San Miniato e dalle 22.07 alle 22.40, nella tratta S. Miniato-Stazione Fs);

s53 (dalle 7.05 alle 8.55, nella tratta tra viale Toselli/Logge del Papa/viale Toselli);

50N (dalle 22.00 alle 1.10 nella tratta tra viale Toselli-Coroncina-Logge del Papa-Piazza della Repubblica-via Mercanzia).

60N (dalle 22.40 alle 01.55, nella tratta Stazione Fs-Fornacelle);

Per i servizi urbani di Poggibonsi potranno verificarsi alcuni disagi sulla linea 301, dalle 11.50 alle 12.20, nella tratta tra piazza Mazzini-Barberino Stazione Fs e viceversa.

Per il servizio urbano di Montepulciano potranno verificarsi dei disservizi per la linea FT1, dalle ore 12,36 alle ore 15,16.

Per i servizi extraurbani, sono interessate le linee:

- 114 (dalle 6.50 alle 8.00 nella tratta Montalcino-Buonconvento-Siena/piazza Gramsci e dalle 13.40 alle 15.00 tra Terminal Pescaia-Buonconvento-Montalcino);

- 131 (dalle 8.25 alle 09.30 tra Colle Val d’Elsa e Firenze e dalle 10.40 alle 11.30 tra Firenze - Poggibonsi FS);

- 129 (dalle 7.15 alle 8 e dalle 13.30 alle 14.10 tra Colle val d’Elsa/via dei Mille Liceo e Tavarnelle e viceversa).

GROSSETO- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Per la sede operativa di Grosseto, pur essendoci assenze tra gli autisti, tutti i turni sono coperti e quindi i collegamenti urbani ed extraurbani saranno svolti regolarmente.

AREZZO - SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Per quanto riguarda i servizi di Arezzo, grazie alla copertura di alcuni turni scoperti con straordinari del personale, i collegamenti urbani ed extraurbani saranno regolari.

PIOMBINO- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

A Piombino, stando alle attuali previsioni di assenze, i servizi urbani ed extraurbani saranno regolari.

LUCCA - SERVIZIO URBANO

LAM Blu al pomeriggio 2 corse in meno su 5

Lam Rossa al pomeriggio soppressa 1 corsa su 3 ramo Chiasso-S.Vito

VIAREGGIO – SERVIZIO URBANO

Linea 21 metà frequenza tutto il giorno

Linea 27 soppressa ultima corsa delle ore 20:00

Linea 31 metà frequenza dalle 14:00 in poi

MASSA CARRARA

· LUNIGIANA

Servizio regolare

· COSTA

Corse soppresse al pomeriggio/sera su linee urbane di Massa e Carrara n.61 e n.52,

Linea 79 Massa – Casetta soppresse le due corse pomeridiane delle ore 13:15 e 14:25, saranno coperte da Lorenzini

LIVORNO

Servizio regolare

ISOLA D’ELBA

Portoferraio (Elba) linea 5 soppressa dalle 18 a termine

PISA – SERVIZIO URBANO

Riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee, soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.

PISA – SERVIZIO EXTRAURBANO

Linea 190 soppresse corsa Pisa-Pontedera delle ore 18:00 e corsa Pontedera-Pisa delle ore 18:50

Fonte: Autolinee Toscane