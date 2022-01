Barricato in casa, dopo l'arresto accusa il padre novantenne di aver sparato

Avrebbe riferito che a sparare è stato il padre novantenne e non lui, mentre era barricato in casa a Torre del Lago nella giornata di ieri. Il 44enne Gianluigi Ragoni è al momento in carcere, il padre agli arresti domiciliari.

L'esito di un tampone chiamato stub sulle mani dei due porterà a capire se ci sono residui di sparo di chi ha sparato dei due. A dirlo è stato questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella durante una conferenza stampa con anche squadra mobile, polizia del commissariato di Viareggio e il personale impegnato ieri nelle lunghe trattative andata avanti dal primo pomeriggio fino all'intervento in serata del reparto speciale della polizia Nocs.