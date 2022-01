Basket Empoli, novità in casa Use Computer Gross

Novità nell’organico dell’Use Computer Gross con due giocatori in entrata ed uno in uscita. I giovani empolesi Francesco Falaschi e Matteo Calugi sono passati in C Gold a Quarrata dove proseguiranno il loro percorso di crescita. Ad entrambi va il grazie della società per quanto fatto in questa prima parte di stagione e l’augurio di una seconda parte di campionato importante. Alla corte di coach Corbinelli arriva un lungo. Si tratta del fucecchiese Lorenzo Torrigiani che aveva iniziato il campionato alla Sutor Montegranaro.

Classe 2002, ala forte di 202 cm, ha iniziato a giocare nelle giovanili della Juve Pontedera dove è rimasto per tre anni salvo poi passare, nella stagione 2018/19, a Trento nella categoria Under 18. L’anno successivo arriva il passaggio in doppio tesseramento alla C Gold con il Basket 1975 di Bassano del Grappa dove è rimasto fino al giugno del 2021 quando su di lui ha messo gli occhi Montegranaro portandolo a giocare nella propria squadra che milita in serie B. E’ qui che l’Use lo ha pescato portandolo a Empoli per disputare questa seconda parte di campionato.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa