Buoni spesa a Quarrata: da oggi via alle domande

Da oggi, 20 gennaio, fino alle ore 12.00 del 21 marzo è possibile presentare richiesta per i buoni spesa.

Possono richiedere i buoni spesa, i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: Residenza anagrafica nel Comune di Quarrata; ISEE in corso di validità (anno 2022) di importo pari o inferiore a 15.000 euro; per ogni nucleo familiare anagrafico potrà essere presentata una sola domanda; saranno escluse le domande presentate da più di un componente dello stesso nucleo anagrafico.

La domanda potrà essere presentata tramite procedura online (previa autenticazione con CNS/SPID), collegandosi ai Servizi Online del Comune di Quarrata, dalla home page del sito istituzionale del Comune di di Quarrata.

Le persone con comprovate difficoltà o fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare possono presentare la domanda di contributo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con le modalità richieste dal particolare momento e quindi raccomandando ai cittadini di rispettare il distanziamento sociale e invitando a ricorrere a questa procedura solo nell'impossibilità di fare altrimenti. In questo caso il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal bando.

L'importo a disposizione del Comune di Quarrata è di 98.700 euro, derivanti dal finanziamento di cui al D.L. 73/2021.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa