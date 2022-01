Caro bollette luce e gas, sei preoccupato? Il sondaggio di gonews.it

Come previsto, l'inizio di questo 2022 è caratterizzato da nuovi aumenti di elettricità e gas, oltre che alle impennate delle materie prime. Non solo le famiglie si trovano ad attendere le prime bollette dell'anno aspettandosi un rincaro. Vale lo stesso per le attività, costrette a fare i conti con la nuova ondata della pandemia e con i costi diversi di farina, caffè, latte e altri beni necessari. (Qui un focus sui rincari previsti nel primo trimestre del 2022 e il dettaglio su Empoli).

Il rincaro delle bollette di luce e gas è l'argomento del nuovo sondaggio di gonews.it. Coldiretti parla di un'inflazione del 3,7% con Firenze al primo posto in Toscana. Un fattore che costringerà famiglie a ridimensionare le proprie spese e che si ripercuote anche sulle aziende agricole, che si trovano a fronteggiare rincari fino al 50% del gasolio necessario alle attività. L'innalzamento dei prezzi diventa una catena che si accumula a partire dai produttore, al rivenditore fino alle tasche del consumatore.

Dopo essere già intervenuto per attenuare i costi, il Governo si trova nuovamente al lavoro per alleggerire l'impatto dei rincari su famiglie e imprese.

Gonews.it propone il tema ai lettori, come di consueto ogni giovedì. Alla domanda "Caro bollette luce e gas, sei preoccupato?" si può rispondere nella colonna destra della home page del sito. Per votare c'è tempo fino a giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 13.