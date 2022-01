La presenza di animali selvatici anche nelle grandi città non fa più grossa notizia. Qualche anno fa a Empoli, di fronte al liceo artistico in via Fucini, un capriolo fu investito da un'auto. Si era avvicinato alle case per cercare cibo in un periodo di siccità. Tre anni fa un altro si incastrò in un cancello nella zona del Terrafino e di Cerbaiola. Non sono però questi tipi di ungulati a fare paura. L'arrivo dei cinghiali nelle strade delle città possono diventare un problema, per la mole e la forza che hanno addosso questi animali selvatici.

Qualche notte fa, un cinghiale è stato avvistato a Empoli nel parcheggio di via Bisarnella, dove solitamente il giovedì si tiene il mercato. A mezzanotte l'animale si stava aggirando sull'asfalto. Si è prestato agli scatti di un'automobilista che passava di là in auto. In quel momento viale Petrarca era deserto. Dopo poco, ci spiega l'autrice dello scatto, l'animale è risalito sull'argine del torrente Orme per poi andar via.

La foto poi è stata pubblicata su un noto gruppo Facebook dedito alle segnalazioni e ha riscosso like su like. La questione rimane aperta: c'è rischio per la sicurezza degli animali stessi e per i cittadini?