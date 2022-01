Delivery, l'82% dei votanti al nostro sondaggio non ne fa uso

Stupisce il risultato del sondaggio di gonews.it per quanto riguarda il servizio di delivery, la consegna di cibo a domicilio con pasti pronti da ristoranti, pizzerie e altro.

Ha trionfato con 200 voti e quasi l'82% delle preferenze chi non utilizza affatto il servizio, vuoi per mancata conoscenza degli strumenti per farlo, vuoi per rifiuto del sistema di consegne di questo tipo.

Più di un votante su 10 invece utilizza sporadicamente il servizio, una o due volte al mese. La percentuale precisa è dell'11,89%. In pochissimi invece hanno una frequenza settimanale o quasi giornaliera. Sommati questi voti arrivano al 6% del totale.

Ma un altro sondaggio è già disponibile sulle pagine di gonews.it. Lo trovate nella colonna di destra del nostro quotidiano online.