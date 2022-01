Droga e monete false in casa: arrestato 45enne a Prato

I carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Prato hanno arrestato per “detenzione di monete false e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti” un cinese 45enne residente a Prato, già noto alle forze dell’ordine. Verso le 22.30 di ieri, infatti, l’asiatico è stato sottoposto alla perquisizione della sua abitazione ove, era confinato in regime d’arresti e risultava in possesso di 90 monete da 2 euro false e di 7 grammi di “shaboo” (metanfetamina), suddivisi in 6 bustine di cellophane, nonché di 4.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Denaro, vero e contraffatto, e droga sono stati sequestrati dai carabinieri.