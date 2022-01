È di nuovo 'Family Weekend' al Museo del Calcio: giochi in sicurezza per i bambini e visita

“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di Roberto Mancini.

La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. E’ inserita nel percorso museale con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale.

Intanto sabato 22 e domenica 23 gennaio sarà ancora tempo di Family Weekend con attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei giochi si amplia con “Prova il palleggio”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 15 con tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio.

I bambini potranno sfidarsi anche in “Indovina il cimelio” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono in “Colora la maglia”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il passare del tempo.