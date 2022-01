È morta a 68 anni Lucia Franchini: è stata consigliera regionale e Difensore civico della Regione

È morta a 68 anni Lucia Franchini, consigliera regionale per due legislature a partire dal 2000 e poi, dal 2010, Difensore civico della Regione Toscana. La donna avrebbe avuto un malore fatale mentre era nella sua abitazione a Pisa.

Tra gli anni Settanta e Ottanta ha insegnato nelle scuole superiori, poi all'Università di Pisa come bibliotecaria e tecnica informatica dal 1986 al 1988. Dopo un periodo di lavoro a Londa come di telelavoro e teledidattica, è stata segretario generale della Federazione Formazione e Ricerca della Cgil regionale toscana, fino al 2000, quando ha fatto il suo ingresso in consiglio regionale con la lista Toscana Democratica.

Ha aderito in consiglio al gruppo I Democratici - Rinnovamento Italiano, poi nel 2002 ha contribuito alla creazione del gruppo 'La Margherita' di cui è stata vicepresidente. Nel 2005 è stata eletta nella lista Uniti per l'Ulivo. Ha ricoperto il ruolo di difensore civico della Toscana dal 2010 fino al 2017. Ha ricoperto anche importanti ruoli nell'Istituto Europeo dell'Ombdusman (EOI) e nell'International Ombudsman Istitute (IOI).

Mazzeo: "Sensibilità e senso delle istituzioni"

“Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutto il Consiglio regionale per la scomparsa improvvisa di Lucia Franchini. Ai suoi familiari, ai suoi colleghi e ai suoi più stretti conoscenti esprimo la nostra vicinanza”. Così il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la notizia della morte di Lucia Franchini.

“Non siamo stati colleghi in Consiglio – ha aggiunto Mazzeo, – ma negli anni trascorsi in Consiglio regionale ho potuto apprezzarne, prima come difensore civico, poi come donna impegnata nella difesa dei diritti, la grande sensibilità e al tempo stesso il profondo senso delle istituzioni. L’ho sentita vicina, una volta eletto presidente del Consiglio, con i suoi consigli e il suo affetto”.

Il presidente Mazzeo ha annunciato che Lucia Franchini, che nel corso della sua esperienza in Consiglio regionale, è stata presidente della commissione Cultura, della commissione Vigilanza e di quella speciale per l’elaborazione del nuovo regolamento interno e infine membro della commissione d’inchiesta sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sarà ricordata in occasione dei lavori della prossima seduta dell’Assemblea legislativa toscana.

Il gruppo Lega: "Persona molto apprezzata"

Voglio esprimere anche a nome dei miei colleghi -afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- il cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lucia Franchini, già Consigliere regionale e Difensore Civico della Toscana. Siamo rattristati per la perdita di una persona sempre molto attiva a livello istituzionale e particolarmente conosciuta quanto apprezzata in ambito regionale.”