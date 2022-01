Edilizia residenziale pubblica nel Pisano, riqualificazione anche a Pontedera

Ben 535 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Pisa saranno riqualificati grazie ad un intervento di oltre 10 milioni di euro. Nel programma di interventi rientrano diversi fabbricati nel Comune di Pontedera, otto in totale: via Puccini, due alloggi in via Einaudi, via San Martino di Sotto, via Tosco Romagnola, via Pisana, piazza Eroi di Fiesole e il comparto di Viale Indipendenza/Via Aldo Moro.

L'intervento complessivo è stato annunciato dalla Giunta Regionale, che ha approvato le proposte presentate dai soggetti gestori del patrimonio Erp. Grazie al programma "Sicuro, verde, sociale", finanziato grazie al Next Generation Eu e al Pnrr, sarà possibile intervenire su efficientamento energetico, miglioramento sismico, riqualificazione e razionalizzazione degli spazi e miglioramento delle aree verdi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa