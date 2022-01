Derby biancorosso, i Lupi di Santa Croce schiacciano Siena

Sconfitta per la Emma Villas Aubay Siena nel derby casalingo contro la Kemas Lamipel Santa Croce. I senesi rincorrono per tutto l’incontro, non trovano continuità al servizio e vengono puniti dagli attaccanti biancorossi.

Primo set Emma Villas in campo con Ciulli-Onwuelo, Parodi-Ottaviani, Mattei-Rossi, Sorgente.

Siena avanti 3-1 con i punti di Parodi e Rossi. Muro di Rossi per il 4-1. Poi è Onwuelo a colpire: 5-1. Ma la Kemas Lamipel, puntando forte sul servizio, piazza il break e in pochi minuti ribalta tutto (8-9). All’improvviso il servizio del team locale inizia a balbettare mentre Santa Croce trova i punti break che danno la possibilità ai biancorossi di portarsi sull’11-15. Rossi è bravo a mettere giù una veloce, ma gli risponde con la stessa moneta Arasomwan. Wallyson e Fedrizzi (per lui 8 punti nel primo set) colpiscono, gli ospiti volano sul +7 (16-23). Sul servizio sbagliato di Onwuelo si chiude il primo set sul 17-25. Siena chiude il primo set con appena il 38% in attacco (Santa Croce con il 53%).

Secondo set La compagine biancorossa parte con un break di 1-7 e indirizza immediatamente anche il secondo parziale. Fedrizzi guida la sua squadra e mette giù punti su punti: la Kemas Lamipel si porta rapidamente sull’8-15. Siena non riesce a difendere. Santa Croce tiene alte percentuale in attacco (65% nel secondo set) e sbaglia veramente poco. Dai nove metri Fedrizzi spara l’ace del +10: 11-21. Ancora un punto al centro per gli ospiti con Arasomwan: 14-23. E’ ancora lui a chiudere il secondo set, sul 17-25.

Terzo set Sono i soliti Arasomwan, Wallyson e Fedrizzi a guidare la Kemas Lamipel che riesce a spingersi sul 7-14 anche in avvio di terzo parziale. Il cambio palla senese non funziona e sono basse le percentuali in attacco dei biancoblu. Ancora attacchi out dei senesi con Onwuelo e Parodi, Santa Croce avanti 11-20. Festi va a segno in mezzo al muro senese, Wallyson chiude il set sul 14-25 e quindi il match. Siena chiude l’incontro con il 31% complessivo in attacco.

Emma Villas Aubay Siena – Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 (17-25, 17-25, 14-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Tupone, Parodi 7, Sorgente (L), Ciulli 1, Panciocco 2, Ottaviani 2, Mattei 2, Onwuelo 6, Rossi 8, Kuznetsov 1, Iannaccone. Coach: Montagnani. Assistente: Falabella.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Sposato (L), Festi 5, Pace (L), Giovannetti, Wallyson 15, Colli 4, Arasomwan 9, Acquarone 3, Menchetti, Caproni, Fedrizzi 21, Ferrini, Brucini. Coach: Douglas. Assistente: Pieri.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 31%, Santa Croce 60%. Muri punto: Siena 6, Santa Croce 9. Positività in ricezione: Siena 67% (31% perfette), Santa Croce 61% (36% perfette). Ace: Siena 1, Santa Croce 3. Errori in battuta: Siena 13, Santa Croce 13.