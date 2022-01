Fiera di Primavera a Pistoia: modifiche alla viabilità

In occasione della "Fiera di Primavera" in programma per domenica 23 gennaio nella zona dello Stadio, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, dalle 6 alle 22, in via dello Stadio (nel tratto da via delle Medaglie d'Oro a via Donatori del sangue), via Donatori del sangue (nel tratto da via dello Stadio a via delle Olimpiadi) e via delle Olimpiadi (nel tratto dal parcheggio lato est di piazza Oplà a via Donatori del sangue), saranno vietati transito e sosta, tranne che per i mezzi inerenti la manifestazione.

In via Arcangeli (nel tratto da via delle Medaglie d'Oro a via delle Olimpiadi) il transito sarà interdetto a tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti della zona. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa