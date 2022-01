Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald partecipa al Servizio Civile Universale: 4 posti disponibili

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia in collaborazione con MoVI –Movimento di Volontariato Italiano partecipa al Servizio Civile Universale per l’anno 2022.

Sono aperte le candidature per svolgere il Servizio civile universale presso la sede fiorentina di Casa Ronald McDonald di Via Taddeo Alderotti 95. I posti disponibili presso la struttura sono 4 e il bando scade il 26 gennaio.

Per 12 mesi, sarà possibile conoscere i progetti, condividere la mission ed essere di supporto ai piccoli ospiti di Casa Ronald McDonald Firenze, una delle strutture di accoglienza di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

Al termine dell’esperienza i partecipanti riceveranno una certificazione di partecipazionee, soprattutto, avrai maturato una preziosa e ineguagliabile esperienza nel no profit che donerà un bagaglio unico per il percorso di vita e lavorativo, qualunque esso sia.

Presentare la domanda è semplice: basta avere tra i 18 e i 28 anni, essere in possesso di Spid, collegarsi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/e inserire il seguente codice nel motore di ricerca: SU00079A54. Il nome del nostro progetto è “Ci vediamo a casa”.

La candidatura avviene esclusivamente in modalità on linee va inoltrata entro le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Fonte: Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald