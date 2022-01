Il weekend di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Dopo la sosta natalizia e le due giornate rinviate su disposizione del Comitato Regionale, si apprestano a tornare in campo la Promozione targata Gialloblu Castelfiorentino e la Prima Divisione targata Basket Castelfiorentino, entrambe impegnate domenica 23 gennaio.

Alle ore 18 sarà la volta della Promozione di coach Dario Chiarugi che riceverà il Mugnone Basket per l’ultima giornata del girone di andata (arbitri Filippelli di Livorno, Innesti di Ponsacco). Una gara importante sia per riprendere il ritmo partita dopo le settimane di stop, sia per tornare alla vittoria e mantenersi in scia con le prime della classe dopo le sconfitte rimediate negli scontri diretti contro Mugello e Atletica Castello prima della sosta.

A seguire, alle ore 20.30, toccherà alla Prima Divisione di coach Gianni Lazzeretti, attesa a Colle sul parquet del Valdelsa Basket per la prima giornata del girone di ritorno (arbitro Buono di Chiusi). Anche in questo caso, si tratterà di match importante non solo per ritrovare subito il ritmo gara ma anche per inseguire il secondo acuto stagionale.

Nuovo rinvio, invece, per la serie C Femminile di coach Jacopo Giusti che domani, venerdì 21 gennaio, avrebbe dovuto ospitare il Wolf Basket Pistoia per la seconda giornata di ritorno (che sarà recuperata venerdì 4 febbraio) ma che invece, salvo ulteriori rinvii, tornerà in campo sabato 29 gennaio sul parquet del Pistoia Basket Junior.

