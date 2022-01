Incendio in un palazzo a Livorno, evacuato lo stabile

Un incendio è divampato intorno alle 16 di oggi - giovedì 20 gennaio - a Livorno. Il rogo è scoppiato in un appartamento del terzo piano di un palazzo nel quartiere Sorgenti. Lo stabile è stato evacuato, alcuni inquilini risultano leggermente intossicati per inalazione da fumo e sono stati assistiti sul posto dai sanitari inviati dal 118. L'intervento dei vigili del fuoco è in corso, i pompieri hanno tratto in salvo anche due cani, insieme a carabinieri e polizia municipale. Ancora da verificare le cause del rogo. Non si sa a quanto ammontano i danni.