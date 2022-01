Incendio in una serra a Piancastagnaio: 20mila piante bruciate

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamenti di Piancastagnaio e Montalcino con il supporto del funzionario della sede centrale, sono intervenuti a partire da questa mattina a Piancastagnaio, località Casa del Corto, per un incendio che coinvolto una serra di circa 5.000 mq. Interessati dall'incendio la struttura portante in ferro e la relativa copertura in vetro, circa 20.000 piante e materiali vari che si trovavano all'interno della struttura. Non si segnalano persone coinvolte nell'evento che si è concluso intorno alle ore 12.45.