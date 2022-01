Le Metrocittà di Firenze e Bologna si incontrano in Palazzo Vecchio

Questa mattina a Palazzo Vecchio si è svolto un incontro tra i Sindaci metropolitani di Firenze e Bologna Dario Nardella e Matteo Lepore.

La collaborazione tra le due città si rafforza con un’intesa ad ampio spettro: Firenze e Bologna condividono la capacità dinamica e produttiva e sono complementari in tanti settori.

Si va dalla questione lavoro ai grandi eventi come la candidatura condivisa alla partenza del Tour de France, dai progetti Pnrr alle sperimentazioni dei bus a idrogeno, dalle fiere e i mercati alle grandi piattaforme logistiche.

L’obiettivo è aggiornare il protocollo di intesa tra le Città Metropolitane di Firenze e Bologna firmato negli scorsi mandati, tenendo conto delle novità innescate dalla pandemia e dal piano di resilienza.

I Sindaci Lepore e Nardella hanno condiviso l’intenzione di agganciare l’asse tra le due città alla cooperazione tra le due regioni Emilia Romagna e Toscana e di preparare una serie di incontri specifici tra gli stakeholder dei vari settori (fiere, università, associazioni di imprese, aziende partecipate).

“Restituirò la cortesia della visita di Lepore - ha detto Nardella - andando entro marzo a Bologna per visitare l’area del Tecnopolo, che ospita tra l’altro il Cineca, anche alla luce del progetto di Città della Conoscenza”.

“Una sinergia quella tra Bologna e Firenze sempre più stretta e strategica sui progetti che guardano al futuro. Ringrazio Dario per la splendida accoglienza, che spero di poter ricambiare presto”, conclude Lepore.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze