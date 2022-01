Mascherine Ffp2, FdI Pontedera: "Il Comune le fornisca alle famiglie"

"Il comune si faccia carico della fornitura di mascherine Ffp2 per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

Viste le nuove normative e le difficoltà talvolta a reperire tali mascherine ci sembra doveroso che il comune supporti gli studenti e le famiglie fornendo loro i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la didattica in presenza. Le mascherine chirurgiche seppure "mascherine pannolino" venivano fornite dal Ministero, come mai le mascherine Ffp2 no?

Dopo due anni di pandemia in cui le difficoltà economiche si sono aggravate, per le famiglie diventa improponibile sostenere il costo delle mascherine Ffp2 specie per tutti quei nuclei familiari che hanno due o più figli, per questo presenteremo una mozione nel prossimo consiglio comunale". Così in una nota Matteo Bagnoli, Franco Valleggi e Matteo Becherini per Fratelli d'Italia Pontedera e Gioventù nazionale.