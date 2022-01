No alle armi nucleari: i comuni dell’Unione Valdera in prima fila per l’appello al Governo italiano

Quella di Sabato 22 Gennaio 2022 potrebbe essere una data molto significativa per il nostro Paese, di sicuro lo sarà per chi crede nel nostro Mondo, nel valore della pace, nella necessità di togliere dagli arsenali di qualunque nazione quegli strumenti di guerra in grado di causare l’estinzione dell’uomo sul nostro pianeta.

Proprio il 22 Gennaio si festeggia infatti il primo compleanno del Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari che vede in prima fila anche i Comuni dell’Unione Valdera e la Tavola della Pace che hanno firmato l’appello per chiedere al Governo italiano di aderire a questo trattato così importante il futuro dell’intera popolazione mondiale.

Non accenna infatti a diminuire la produzione e la proliferazioni di armi nucleari che, qualora finissero in mani sbagliate, potrebbero davvero rappresentare un enorme pericolo per la vita sul pianeta.

Nei mesi scorsi i Consigli dei Comuni della Valdera e di Vicopisano hanno approvato all’unanimità una petizione della campagna nazionale “Italia Ripensaci” e, proprio in questi stessi giorni, i Sindaci hanno confermato l’’impegno del Consigli, firmando l’“Appello delle Città” promosso dall’Associazione internazionale Mayors for Peace, di cui è Presidente il Sindaco di Hiroshima.

Anche la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Cecchini, si è impegnata a pubblicare sul sito istituzionale dell’Unione l’appello firmato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte “si tratta di un impegno preso con la consapevolezza che per scongiurare attacchi nucleari in grado di causare danni irreversibili l’unico modo è quello di evitare la produzione e l’approvvigionamento di armi così devastanti. Una posizione che intende affermare con forza come le nostre istituzioni intendano salvaguardare il futuro del nostro Pianeta e garantire un’esistenza migliore e libera dall’ombra della minaccia nucleare ai nostri giovani e alle successive generazioni”.

Pietro Pertici, coordinatore dell’associazione Tavola della Pace fa presente “che quello amministrato dai nostri Comuni si conferma un territorio amante dei Diritti Umani e della pace. Venerdì 21 e Sabato 22 Gennaio anche la tavola della pace insieme alle organizzazioni promotrici festeggerà il compleanno del Trattato e i cittadini possono ancora aderire alla mobilitazione ‘Italia Ripensaci’ per chiedere tutti insieme al Governo di ratificarlo a nome del popolo italiano”.

Anche la presidente dell’Unione, Arianna Cecchini, a nome di tutti i sindaci del territorio sarà intervistata dagli organizzatori di questo importante evento tra cui spiccano i referenti nazionali della Campagna “Italia Ripensaci” Francesco Vignarca, Coordinatore di Rete Italiana Pace e Disarmo e Lisa Pelletti Clark, Coordinatrice per l'Italia di Mayors for Peace.

Per sapere di più in merito all’appello e alla mobilitazione ecco il link da consultare: https://retepacedisarmo.org/evento/armi-nucleari-fuorilegge-da-365-giorni-primo-anniversario-entrata-in-vigore-trattato-tpnw/

Fonte: Unione Valdera