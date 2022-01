Pistoia, abbattimento del 28% della retta dei nidi comunali e privati per oltre 500 famiglie

Anche quest’anno il Comune di Pistoia ha deciso di abbattere il costo della retta dei nidi comunali e privati. A beneficiarne della riduzione del 28 per cento sono 231 bambini che frequentano i nidi privati e i 289 iscritti a nidi e spazi gioco comunali, tutti residenti nel comune di Pistoia.

La riduzione, definita dalla giunta comunale, viene applicata per il periodo che va da settembre a dicembre 2021, utilizzando i fondi che provengono dalla ridistribuzione delle risorse messe a disposizione dal D.Lgs. 65/2017, relativo al ‘sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni’.

«All’abbattimento del 15 per cento già applicato alle rette da gennaio a giugno 2021, si va ad aggiungere questa ulteriore detrazione del 28 per cento – sottolinea Alessandra Frosini, assessore all’istruzione – per un contributo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di 198mila euro. Cerchiamo, così, di venire incontro alle famiglie che mandano i propri figli ai nidi d’infanzia comunali e privati, abbattendo parte della retta mensile, a maggior ragione in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo.»

L’Amministrazione comunale ha anche deciso di andare incontro alle famiglie i cui figli frequentano gli spazi gioco comunali che non hanno diritto ai contributi regionali e statali (posti bambino, bonus Inps), di incrementare la percentuale di abbattimento del 10% rispetto a quella applicata ai nidi.

Le famiglie i cui figli frequentano i nidi e gli spazi gioco comunali troveranno la decurtazione direttamente sulla fattura di gennaio.

Differente la modalità per quanto riguarda le famiglie i cui figli frequentano gli asili nido privati accreditati e autorizzati, per i quali l’abbattimento sarà rimborsato dal Comune direttamente ai beneficiari tramite bonifico bancario, al termine dell’istruttoria per il controllo dei documenti inviati dai genitori a agli atti dell’ufficio Educazione e Istruzione.

