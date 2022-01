Ancora festeggiamenti rimandati per San Sebastiano, patrono della polizia municipale. Quest'oggi si è tenuta la consueta messa alla Collegiata di Empoli per la municipale dell'Unione dei Comuni, alla presenza del comandante Massimo Luschi e degli agenti del comando, assieme al delegato per gli 11 comuni Paolo Masetti e all'assessore delegato per Empoli Antonio Ponzo Pellegrini oltre ai massimi rappresentanti delle altre forze dell'ordine del territorio.

Le parole del sindaco Masetti



L'occasione è stata colta per fare un punto sul 2021 della polizia municipale, a metà tra le disposizioni covid e i mesi estivi di relativa maggiore libertà. A parlare è proprio il comandante Luschi.

"Un primo punto riporta le infrazioni ai livelli del 2018, è stato superato dunque il periodo della pandemia quando avevamo meno movimenti. Il dato che emerge tra le tante infrazioni sono le oltre 500 per veicoli senza assicurazione", spiega il comandante. Le risorse umane sono sempre in carenza, anche se la differenza è minore rispetto agli altri anni.

Per quanto riguarda i dati, il numero maggiore di incidenti stradali è stato raggiunto a Empoli, 240 rilevazioni, a seguire 88 su Fucecchio, 60 su Castelfiorentino e altrettante su Vinci e giù a calare. Quattro gli scontri mortali, 1 a Capraia e Limite e 3 a Empoli.

Il dato delle mancate coperture assicurative di cui sopra è però vero tema di una riflessione più ampia: "Abbiamo chiesto alla prefettura la possibilità di avere apparecchi diversi, come già stiamo usando come i lettori Ocr o il Targa System - afferma Luschi -, servirebbe a sostegno delle polizie stradali un automatismo che possa rilevare automaticamente chi non è in regola con l'assicurazione". Se i controlli hanno portato a 500 infrazioni, non è difficile stimare in qualche migliaio i veri 'furbetti del tagliandino'.

Ma come si giustificano queste persone quando vengono colte in fallo? "Alcuni sono scoperti da poco tempo, altri da diversi anni. La crisi fa da padrone sicuramente, ma c'è chi ci marcia. Non deve essere neppure una giustificazione a eludere il controllo, è un atto grave andare in auto o in moto senza assicurazione".

Chi si trova invischiato in incidenti di questo tipo come parte lesa, ha poche scelte: "Può rivolgersi al fondo Vittime della strada, già scarno per chi ne ha bisogno, non c'è possibilità dunque di rivalersi. Considerando che con le auto di ora si fa anche presto ad avere danni per 2-3mila euro".

Figlio dello stesso malcostume anche il fuggire dopo un incidente: "Ne abbiamo registrati 15, parliamo di persone dotate di uno scarso senso civico".

Chiudiamo con le buone notizie: sono già partiti i controlli della nuova unità cinofila Noa. "La prima fase di addestramento si è conclusa, sono già state fatte diverse attività alle Cerbaie e nelle stazioni ferroviarie di Empoli, Certaldo e non solo. Questo servizio è stato attivato grazie ai due conduttori, degli agenti del comando di Montaione che ringrazio per la loro disponibilità".