Premio dell’olio di qualità extravergine del Montalbano: scadenza prorogata

E' stata prorogata la scadenza per la raccolta dei campioni di olio in occasione della 21esima edizione del Concorso “Premio dell’olio di qualità extravergine del Montalbano”, promosso dai Comuni di Vinci e Cerreto Guidi (Firenze) con la collaborazione di Anapoo, l’Associazione nazionale assaggiatori professionisti olio di oliva. Il termine ultimo è previsto per venerdì 28 gennaio, alle ore 13. Conseguentemente cambia anche la data di premiazione degli oli vincitori, che si terrà il 12 febbraio al Teatro di Vinci, con inizio alle ore 10: nell'occasione saranno presenti l’assessore all’agricoltura del Comune di Vinci Paolo Frese e l’assessore all’agricoltura del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri.

Alla selezione potranno partecipare le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio. L'olio dovrà provenire da olive raccolte nell'area del Patto del Montalbano (Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Quarrata, Capraia e Limite, Carmignano, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Poggio a Caiano). I campioni dovranno essere consegnati in due bottiglie di vetro da mezzo litro ciascuna, anonime e corredate dall’apposita scheda di iscrizione al concorso: la consegna potrà avvenire all'ufficio turistico del Comune di Vinci (via Montalbano 1, telefono 0571 933223, mail suap@comune.vinci.fi.it, tutti i giorni dalle 10 alle 15) e alla portineria del Comune di Cerreto Guidi (via Veneto 8, telefono 0571 906202, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Fonte: Ufficio Stampa