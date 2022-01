Ragazza morì in un incidente sulla FiPiLi: fidanzato condannato a risarcire la famiglia

Il fidanzato di Carolina Contini, la giovane originaria di Castagneto Carducci e morta a 25 anni il 19 ottobre del 2013 in un incidente stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, avvenuto tra Lastra a Signa e Ginestra, è stato condannato in appello al risarcimento del danno. Inoltre, è stato condannato al pagamento di una provvisiona complessiva di 610.000 euro a favore dei familiari della ragazza.

L’uomo era stato assolto in primo grado per quanto riguardava i reati penali contestatigli e la procura non aveva presentato ricorso contro la sentenza. Così il processo di appello si era aperto nel 2018 per sola parte civilistica, a seguito del ricorso presentato dai familiari della ragazza, costituiti parte civile e assistiti dall'avvocato Fabio Anselmo

L’incidente avvenne quando l’uomo aveva 28 anni: era alla guida di un'auto, a bordo della quale sul sedile del passeggero viaggiava Carolina. Per l'accusa perse il controllo della vettura che andò a schiantarsi contro il guardrail. La ragazza riportò gravi ferite e morì poco dopo l'arrivo in ospedale