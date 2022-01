Servizi cimiteriali di Empoli, verso l’esternalizzazione fino a dicembre 2024

I cimiteri comunali sono sempre rimasti sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione comunale che, negli anni, ha impiegato risorse importanti con l’obiettivo di migliorare quelle strutture con lavori di manutenzione, ampliamento e recupero. Ma ogni sforzo non è stato sufficiente per erogare un servizio così essenziale per la collettività in maniera adeguata.

Per questo è volontà di questa amministrazione avviare un percorso per individuare un operatore specializzato nel settore a cui affidare tutte le operazioni cimiteriali.

Con l’approvazione di questo progetto da parte della Giunta, i servizi cimiteriali, in tutti i 12 cimiteri distribuiti su tutto il territorio comunale, vengono esternalizzati per i prossimi tre anni, fino a dicembre 2024 per un costo complessivo pari a 510.000 euro.

In questi giorni si aprirà la procedura di gara per l’affidamento, interamente in modalità telematica, come in molti altri casi, sulla piattaforma Start, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’amministrazione continuerà a gestire internamente con proprio personale la vendita dei loculi come anche i contratti delle lampade votive, supervisione dell’operato della ditta esternalizzante e le piccole manutenzioni di decoro.

La ditta esterna specializzata che verrà individuata dovrà svolgere un servizio efficiente, continuativo, adeguato, autonomo nei modi ma anche nei tempi; provvedere con mezzi, personale e materiale proprio alle sepolture (tumulazioni e inumazioni), a tutte le esumazioni ed estumulazioni, al ricevimento delle salme, al montaggio delle tombe, alla pulizia, ai lavori di piccola manutenzione.

L’inizio del servizio esternalizzato è previsto per la data 1 marzo 2022.

Queste le parole a commento di Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli: "Sono molto orgoglioso sia perché con questo progetto siamo riusciti a concretizzare un obiettivo importante del programma di mandato, sia perché questo servizio era indispensabile per dare un decoro alla gestione cimiteriale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa