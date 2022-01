Servizio Civile e Avis, posti disponibili sull'area fiorentina

C'è ancora possibilità di fare domanda per il progetto di servizio civile "Ti invito a donare - Toscana” a cura di Avis Regionale Toscana, che permette ai giovani di svolgere un anno di servizio nelle Avis dell'area fiorentina. In particolare sono due i posti a disposizione in Avis Regionale Toscana di via Borgognissanti 16 a Firenze: nella storica sede regionale dell'associazione verranno selezionati altrettanti giovani che avranno la possibilità fare un’esperienza formativa e di avvio al lavoro presso una delle più grandi e importanti realtà associative della Toscana.

E’ inoltre ancora possibile candidarsi anche presso le sedi Avis Comunali di Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Rignano sull'Arno e Scandicci, che offrono ciascuna una posizione disponibile, ad oggi priva di candidature.

Il bando è aperto fino alle 14 del 26 gennaio 2022 e la candidatura può arrivare esclusivamente online. La durata dell'esperienza è di 12 mesi, con orario settimanale di 25 ore flessibili da articolare tra il lunedì e la domenica, secondo le indicazioni della propria sede di assegnazione. Per i volontari in servizio sarà corrisposto dal Ministero un assegno mensile di 444,30 euro.

Il Progetto "Ti invito a donare - Toscana" è stato presentato in collaborazione con Avis Nazionale all’interno di un Programma congiunto. Grazie a questo progetto i giovani saranno impegnati nelle sedi Avis in attività di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza toscana alla donazione periodica, associata e consapevole di sangue e plasma, e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza.

In particolare i giovani saranno coinvolti nella gestione quotidiana delle attività di Avis e nella sensibilizzazione scolastica. Gli interessati alla candidatura dovranno munirsi preliminarmente di SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, con livello di sicurezza 2 (se cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia).

Qui tutte le informazioni per candidarsi e l’elenco completo delle sedi interessate.

Fonte: Ufficio Stampa