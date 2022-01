Spaccio di hashish e cocaina a Arezzo, due trentenni in manette

Due trentenni sono stati arrestati a Arezzo per spaccio di stupefacenti. I due, entrambi di origini esteuropee, hanno messo in piedi un florido mercato di droga assieme a altre tre persone, due uomini e una donna. Tra le sostanze smerciate si trovano cocaina, hashish e marijuana.

I carabinieri sono entrati in azione dopo appostamenti e pedinamenti sia in una sede di una società dilettantistia sia in una casa in località Ruscello. Proprio nella frazione nell'aprile 2021 i militari hanno fatto irruzione arrestando una persona e sequestrando 25 grammi di cocaina e 40 di marijuana.

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire -tra metà 2020 e il 2021 - la costante gestione e la conseguente cessione di almeno tre chilogrammi di cocaina, e centinaia e centinaia di grammi tra hashish e marijuana, ma la disponibilità era sicuramente più elevata, tutto stupefacente proveniente da fuori città, per un controvalore al dettaglio di circa 300.000 euro.

Poche ore fa, i militari hanno individuato e arrestato uno dei due trentenni in un appartamento di Arezzo. L'altro è stato raggiunto dal provvedimento presso questa casa circondariale, dove è ristretto per altri reati.