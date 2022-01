Treni, Pavese e Giannelli (FdI): "Situazione scandalosa"

I numeri pubblicati da Trenitalia in merito all'indice di puntualita' dei treni regionali per il mese di dicembre 2021 sono impietosi per la linea Firenze Siena. L'indice di puntualità, del 96,70%, ben al di sotto quindi del fatidico 97,25% di puntualità al di sotto del quale scatta il bonus rimborso, è uno dei peggiori tra le varie tratte. Ebbene si, la tratta Firenze Siena, tra l'altro, è una tra le peggiori 5 di questo mese di osservazione, e l'indice di puntualità è in costante peggioramento.

Come abbiamo visto la situazione a gennaio pare addirittura peggiorata, con tutte le conseguenze del caso.

Ai pendolari non interessa assolutamente ottenere i bonus di rimborso, che tra l'altro arrivano spesso con colpevole ritardo.

I passeggeri vogliono una linea funzionante, non una situazione scandalosa come quella attuale.

Ricordiamo tra l'altro a coloro che vogliono l'accredito sul conto corrente di procedere alla richiesta di rimborso entro il 31 di gennaio, mentre per gli altri valgono le consuete tempistiche e modalità.

La situazione peggiora di mese in mese; cosa dobbiamo aspettare ancora per cambiare l'ordine delle cose?

Vertici e cabine di regia stanno risultando totalmente inutili. Solo una puntuale applicazione del contratto di servizio da parte della Regione Toscana nei confronti di Trenitalia può avere un risultato positivo.

Quanto dovremo aspettare affinchè questo avvenga? Quando si sveglierà la Giunta regionale?

Federico Pavese portavoce Fratelli d'Italia zona empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia