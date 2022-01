Ufficio ausili chiuso a Castelfranco, Cdx: "Il Comune si attivi"

Dal giorno 10 gennaio l’Ufficio ausili di Viale 2 giugno a Castelfranco di Sotto è chiuso. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, visto che fino a pochi giorni fa era addirittura possibile prenotare appuntamenti per date successive a quella della chiusura. L'unico ufficio ausili a disposizione di due territori così vasti come il Valdarno e l'Empolese rimane quindi soltanto quello di Empoli, il quale dovrà adesso occuparsi di gestire le esigenze dei cittadini di ben 15 comuni; ciò comporterà un inevitabile allungamento dei tempi di evasione delle pratiche e costringerà i cittadini a gravosi spostamenti. Se è vero che le richieste possono essere inviate anche tramite mail, è pur vero che non tutti hanno dimestichezza con questi strumenti, specialmente i più anziani. Le particolari fragilità ed esigenze dei cittadini destinatari dei servizi offerti da questo ufficio richiederebbero, invece, che questo venisse organizzato in maniera tale da poter garantire la massima facilità e semplicità di accesso, oltre la celerità nell'erogazione del servizio. Nell'attesa di conoscere le motivazioni che stanno alla base di questa scelta aziendale e di sapere se si tratta di una chiusura temporanea o definitiva, abbiamo presentato una mozione affinchè l'Amministrazione Comunale si adoperi nelle sedi opportune per una rapida riapertura dell'Ufficio ausili e protesi di Castelfranco di Sotto, a tutela di una categoria di cittadini che merita la massima attenzione possibile.

Monica Ghiribelli – Nicola Sgueo – Alba Colombini (Centrodestra per Castelfranco)