A Firenze aumentano del 60% le consegne di pizza a domicilio

Omicron non arresta la sua corsa e un numero sempre maggiore di fiorentini tra quarantene e contatti stretti è bloccato nella propria abitazione. Un trend che è confermato dal boom di richieste di consegne a domicilio. E' quanto emerso da un'indagine PizzaMan che conta cinque pizzerie a Firenze. Da quanto registrato tramite l'app PizzaMan, lanciata lo scorso anno proprio durante il lockdown per permettere ai fiorentini di continuare a poter mangiare una buona pizza anche tra le mura domestiche, dal mese di dicembre 2021 a gennaio 2022 gli ordini tramite app di consegna a casa sono aumentati del 60%. Un dato che mette in evidenza come l’impatto del coronavirus sulla quotidianità stia cambiando le abitudini catapultando anche i più restii nel digitale.

Fonte: Ufficio stampa