Arrestati per prostituzione minorile, muore un indagato

Fu arrestato ad ottobre insieme alla fidanzata per favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione anche di minori e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel giorno in cui sono usciti dal carcere alla volta dei domiciliari, il 17 gennaio, è morto in un hotel di Firenze.

Si tratta di Eduard Mihai, 20enne di origine romena che circa tre mesi fa finì in carcere con la fidanzata 18enne. La notizia è riportata sul quotidiano La Nuova Sardegna. I due erano usciti il 17 gennaio dal carcere per traferirsi ai domiciliari, come ottenuto dalla difesa.

Residenti in Sardegna, avrebbero dovuto imbarcarsi la sera per Olbia, ma per motivi ancora da accertare, il 20enne è deceduto nell'albergo dove si erano fermati. La fidanzata è stata ascoltata dalle forze dell'ordine e trasferita in provincia di Sassari dove è residente e dove trascorrerà i domiciliari. Entrambi sarebbero finiti in un giro di prostituzione minorile e l'arresto, operato dal commissariato di Olbia, era scattato a Firenze dove si trovavano.