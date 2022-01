Biblioteca di Empoli, il programma delle iniziative on line per la prossima settimana

Proseguono on line le iniziative della Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

Sulla pagina Facebook @fuciniempoli anche per la prossima settimana, il piccolo grande e affezionato pubblico potrà seguire, divertendosi, le tante letture del consueto e immancabile appuntamento del martedì pomeriggio, ‘L’Ora del Racconto’, sempre alle 17; il sabato pomeriggio, sempre alle 17, un laboratorio speciale per i più piccoli da non perdere e da scoprire: “L’Ora del fare: Un posto per me”

Il lunedì invece ritorna il gruppo delle amatissime sferruzzatrici, “Sferruzza, Sferruzza”, con i loro consigli e i tutorial sulla maglia, l’uncinetto e tutto l’universo dei ‘ferri e filo’.

Sarà ‘Un the best of’ dei video più apprezzati che si susseguiranno durante le prossime settimane sulla pagina Facebook.



In Sezione Ragazzi sarà possibile trovare ancora due selezioni speciali, una dedicata ai “Film imperdibili”, da vedere, con tanti titoli da gustare da soli o in compagnia, sia per ragazzi che per adulti, e l’altra con proposte di lettura sui mestieri, per scoprire, leggendo, tutti i vari segreti delle molte professioni.



Nella ricorrenza del ‘Giorno della Memoria’, il 27 gennaio prossimo, è stata allestita la vetrina dei “Libri alla finestra” con una selezione di letture e audiovisivi a tema, il tutto corredato da una bibliografia dedicata.

Anche in Sezione Ragazzi si troverà una selezione di testi sull’argomento corredata, anche in questo caso, da una bibliografia tematica.



Ecco il programma delle iniziative on line della Sezione Ragazzi per la settimana dal 24/01 al 30/01, disponibili sulla pagina Facebook della Biblioteca:



Lunedì 24 gennaio, alle 17,

The Best of SFERRUZZA, SFERRUZZA ON-LINE

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ci ripropone i video tutorial più apprezzati, un “the best of” che ci guiderà nella creazione di bellissimi manufatti con lana, ferri, uncinetto e molto altro.



Martedì 25 gennaio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE

La bibliotecaria Antonella, non si ferma mai e anche questa settimana ha preparato tante letture molto interessanti e che ci faranno riflettere, sempre on-line dalla Torre del Racconto.

La lettura on-line è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.



Sabato 29 gennaio, alle 17,

L’ORA del FARE: Un posto per me”

In questo laboratorio, dedicato ai più piccoli, la bibliotecaria Alessandra Checcucci ci guiderà nella creazione di un bellissimo fiore di carta in cui alla fine metteremo un insetto di carta, creando così un posto per lui.

Il laboratorio on-line è indicato per bambini dai 2 ai 5 anni.



MISURE ANTI COVID - Tutte le iniziative in presenza sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte. Da lunedì 10 gennaio 2022, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato e l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

