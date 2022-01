Coronavirus Empoli e Cuoio, 856 contagi

In calo rispetto alla giornata di ieri i nuovi contagi da Covid-19 per le zone dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio. Un lieve calo registrato anche a livello regionale, così come per i test effettuati, che restano comunque molto alti: tra molecolari e rapidi sono oltre 72mila i tamponi delle ultime 24 ore. Vediamo il dettaglio per le due zone.

Zona Empolese Valdelsa 604

Castelfiorentino 71

Montespertoli 54

Montelupo Fiorentino 56

Cerreto Guidi 40

Capraia e Limite 29

Vinci 53

Fucecchio 83

Empoli 162

Montaione 10

Certaldo 36

Gambassi Terme 10

Zona comprensorio del cuoio 252

Santa Croce sull'Arno 61

Montopoli in Val d'Arno 46

San Miniato 107

Castelfranco di Sotto 38