Rincari in bolletta, l'ironia di una fioraia a Empoli: "Vendo un rene per lo Stato"

"La fioraia vende un rene allo stato italiano". Con un cartello ironico e amaro un negozio di Empoli fa la sua parte contro il caro energia. I Fiori di Linda, negozio gestito da Linda Bargellini nella zona di Pontorme, ha deciso di protestare contro le bollette da cifre astronomiche che stanno arrivando in queste settimane.

Come pubblicato su Facebook, fuori dal negozio di fiori si trova un cartello con la sagoma di una persona i cui organi sono in vista. Per di più sono anche, scherzosamente, in vendita.

"45enne con alimentazione sana, no alcol e droghe, vende i propri organi allo stato per sopravvivere ai rincari di utenze che uccidono le piccole botteghe. Ci vuole ironia e coraggio per testimoniare che in questo Paese stanno morendo i negozietti di quartiere, si dà spazio solo alle multinazionali. Un fegato per una bolletta" è la scritta sul cartello.

I Fiori di Linda non è l'unico negozio che ha protestato contro i rincari in bolletta. Si va dai bar alle imprese, c'è chi ha visto aumentare di sette volte il costo delle utenze. Il problema è molto sentito in Toscana e in tutta Italia, anche il sondaggio settimanale di gonews.it verte proprio sul caro energia.